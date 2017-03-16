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بولندا تعرض على مصر توفير احتياجاتها من الماشية

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بولندا تعرض على مصر توفير احتياجاتها من الماشية بولندا تعرض على مصر توفير احتياجاتها من الماشية

التحرير

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 عرض كرزيستوف يورجيل، وزير الزراعة البولندى، على طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، توفير احتياجات من الماشية بشكل منتظم، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد بين الجهاتت المعنية فى البلدين.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم، عرض قابيل على المسئولين بالحكومة البولندية المشاركة فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وأعرب عن دعمه للمبادرات التى تقوم بها شركات البلدين؛ لإنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية في كليهما، بما يساهم فى زيادة انسياب وتدفق منتجات الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق البولندية، خاصة منتجات الموالح والبصل والثوم والبطاطس.

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وأوضح قابيل أنه من المقرر أن يشارك عدد كبير من الشركات البولندية فى معرض فوود إفريقيا والذى ستستضيفه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل المقبل.

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