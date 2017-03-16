فيديو| تامر أمين عن «تمثال المطرية»: «كان إله الرز عند الفراعنة»

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تهكم الإعلامي تامر أمين، من التمثال الذي تم اكتشافه بمنطقة المطرية، والذي يعود إلى «بسماتيك الأول»، أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين، وليس لـ«رمسيس الثاني»، كما ذكر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس هيئة البعثة الألمانية - المصرية، والتي اكتشفت الموقع الأثري.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: إن «مفاجأة كبرى أعلنها وزير الآثار، وهي أن التمثال الذي اكتُشف بالمطرية ليس لرمسيس الثاني، وأوضح أن هناك 4 علامات هيروغليفية، وجدت في التمثال تعود إلى بسماتيك الأول، وهو ملك حكم مصر لمدة ٦٤ عامًا ومؤسس عصر النهضة في العصر الصاوي.

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أضاف: «غالبًا بسماتيك الأول ده كان آله الأرز البسمتي عند الفراعنة»، موضحًا أن «التماثيل وصلت بسلامة الله إلى أرض المتحف المصري».