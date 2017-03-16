رئيس الكاف الجديد: أشعر بالفخر بسبب الدعم المصري

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أعرب أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن سعادته، بعد الدعم الذي تلقاه من مصر في الانتخابات الأخيرة للكاف.

وكان أحمد أحمد، قد حسم انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي أقيمت اليوم الخميس، في أديس أبابا بالعاصمة الإثيوبية، بعد أن حصل على 34 صوتا مقابل 20 للمخضرم عيسى حياتو، الذي تولي منصب رئيس الكاف لمدة 29 عاما.

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وقال أحمد، خلال تصريحات لقناة On Sport: "توقعت الفوز بالانتخابات، لقد عملنا بجد كبير أنا وفريق عملي خلال الفترة الماضية، وتوقعت أن الفوز سيكون حليفا لنا".

وأضاف: "فور إعلان النتيجة شعرت بخوف، لأنني وببساطة أصبحت رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيدا بالدور الداعم الذي تلقاه من جانب مصر حيث قال: "أشعر بالفخر بسبب الدعم الذي حظيت به من بلد كبير مثل مصر".