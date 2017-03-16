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بالصور.. ضبط كميات من اللحوم الفاسدة داخل مصنع في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ضبط كميات من اللحوم الفاسدة (2)ضبط كميات من اللحوم الفاسدة (2)

ضبط كميات من اللحوم الفاسدة (3)ضبط كميات من اللحوم الفاسدة (3)

ضبط كميات من اللحوم الفاسدةضبط كميات من اللحوم الفاسدة

ضبط كميات من اللحوم الفاسدة (1)ضبط كميات من اللحوم الفاسدة (1)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف عيسي، اليوم الخميس، ١٢٠ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لحوم في حي الزهور.

أسفرت حملة تفتيشية موسعة للإدارة، برئاسة دكتور أمجد يونس، على ثلاجات بيع اللحوم بأحياء المحافظة المختلفة بالإشتراك مع مباحث برئاسة المقدم محمد مسعد، عن ضبط ١٢٠ كيلو قلوب غير صالحة للاستهلاك الآدمي، يجرى استخدمها في "اللحوم المصنعة" بمصنع بحى الزهور، وذلك بمخالفة للقانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والمادة ٢٩ بقانون ٥١٧.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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