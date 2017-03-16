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صاحب «قبضة الهلالي».. تغلب على السرطان بدون كيماوي وانتقد أداءه الفني

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بعد غياب دام لسنوات بعيدًا عن الإعلام، حل الفنان يوسف منصور ضيفًا على برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "mbc 2"، أمس الأربعاء، وكشف خلال الحلقة العديد من جوانب حياته.

وفاجأ "منصور" الجمهور بعدما كشف عن إصابته بمرض السرطان منذ عام ونصف، موضحًا أنه رفض تعاطي العلاج الكيماوي، قائلًا: "العلاج الكيماوي مش بيفيد، العام الماضي كان هناك 15 مليون شخص في العالم يتناولون العلاج يوميًا، لكن الكيماوي عمره ما فاد حد، الكيماوي بيدمر جهاز المناعة، ورفضت تمامًا تعاطيه".

لم يستسلم "منصور" للمرض، بل دفعه للدراسة في مجال الطب والعلاج، فلم يعرف الكثيرين أن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية كان بسبب إشرافه على مركزه الخاص في ألمانيا، يعالج بالدم والخلايا الحية دون أدوية، على حد قوله.

كشف الفنان يوسف منصور، لاعب الكونغ فو السابق، أنه أصيب بتهالك في المفصل اليمين، أثناء تمرنه على الكونغ فو، وبالرغم من ذلك فهو يحب تلك الرياضة، ولم يفكر لحظة في الابتعاد عنها.

ونرصد أبرز المعلومات عن الفنان يوسف منصور في السطور التالية:

ولد في 16 أبريل وعاش فترة كبيرة من حياته في الولايات المتحدة الأمريكية.

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اشتهر بأدواره التي تقوم على أساس لعبة الكونغ فو، و قام بإخراج فيلم "قط الصحراء" مع سعيد محمد وكتب قصص بعض أفلامه.

سطع نجمه خلال فترة التسعينات، وقدم أشهر اعماله، أبرزها "قبضة الهلالي"، و"الشرس"، و "بدر" الذي قام بتأليفه وإنتاجه وإخراجه، وشارك في بطولته مع ملكة جمال مصر إنجي عبد الله.

لم يتخيل "منصور" أن يصبح ذات يوم بطلًا في الكونج فو، وقال عن تلك التجربة خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد: "بسبب ضعف جسمي لما اتولدت رموني في الزبالة وقالوا دا مات خلاص.. وبعدين لما حاولوا يعرفوا موت أزاى جابني من الزبالة تانى.. ولحد ما كبرت كنت شبه العصاية، اتمرّنت كتير، الدكاترة قالوا من المستحيل عضلة تطلع.. ولكن بعد 6 شهور من التمرينات طلعتلي عضلة شبه اللمونة".

لم يحالفه الحظ في بدايته الفنية، ويصف نفسه دائمًا بأنه ممثل غير جيد وغير راضٍ عن أدائه، الذي قال عنه "كل الأفلام جات بدري، محبتش أدائي في الأفلام".

 

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