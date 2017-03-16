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«جريزمان»: أوبلاك الحارس الأفضل في العالم

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«جريزمان»: أوبلاك الحارس الأفضل في العالم «جريزمان»: أوبلاك الحارس الأفضل في العالم

التحرير

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تحدث الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن المباراة الكبيرة التي قدمها حارس الفريق، يان أوبلاك، مساء أمس، الأربعاء، أمام باير ليفركوزن الألماني في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وصرح بأن السلوفيني هو  "الحارس الأفضل في العالم".

ولم يتمكن جريزمان من هز الشباك خلال اللقاء الذي انتهى بنتيجة سلبية، وكان بطلاه حارسي الفريقين، وبشكل خاص، أوبلاك الذي ساهمت تدخلاته في إنقاذ رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني من الخسارة.

وقال  المهاجم الدولي، في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، "أوبلاك هو الحارس الأفضل في العالم، يبرهن على ذلك في كل مباراة".

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ويرى جريزمان أن نتيجة التعادل السلبي، التي تكفي الفريق للتأهل لدور الثمانية، لم تجعلهم يبحثون عن تهديد مرمى الفريق الألماني.

وأضاف "لم نبحث عن التسجيل، حاولنا إنهاء اللقاء بشكل جيد والآن نحن في ربع النهائي والجميع سعيد بهذا الأمر.

واختتم افتقدنا القليل من الحظ في اللقاء، لكن الأهم الآن هو مباراة إشبيلية في الليجا.

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التحرير

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