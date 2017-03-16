يوفنتوس يقترب من ضم لاعب الميلان

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أكدت تقارير إعلامية إيطالية، اقتراب مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي، من حسم أولى صفقات السيدة العجوز، خلال الفترة المقبلة، بمواصلة الضغط من أجل الحصول على ماتيا دي تشيليو، الظهير الأيسر لميلان.

وأشارت صحيفة "الماسيجيرو" الإيطالية، إلى أن اللاعب أصبح أقرب من أي فترة مضت إلى الانضمام للبيانكونيري في ظل عدم تمديد عقده مع ناديه حتى الآن.

وينتهي عقد دي تشيليو مع ميلان نهاية الموسم المقبل، ما يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل لو استمر الموقف كما هو حتى لا يخسره الروسونيري دون مقابل بعدها بأشهر قليلة.

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وأكدت الصحيفة، أن اهتمام يوفنتوس الكبير باللاعب والحديث الدائم مع وكيل أعماله كان سببًا أساسيًا في رفض اللاعب لتمديد عقده حتى الآن.

يُذكر أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، تربطه علاقة قوية باللاعب، حيث يعد المدرب الإيطالي أول من منحه الفرصة بتصعيده للفريق الأول عندما كان مدرباً لميلان قبل عدة سنوات.