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بارتي: أستمتع باللعب مع «سيميوني»

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بارتي: أستمتع باللعب مع «سيميوني» بارتي: أستمتع باللعب مع «سيميوني»

التحرير

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أبدى لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الغاني توماس بارتي، سعادته بالمشاركة أساسيا، مساء أمس، الأربعاء، أمام باير ليفركوزن، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليتأهل "الروخيبلانكوس" إلى ربع النهائي، بعد الفوز 2-4 ذهابا في ألمانيا.

وصرح بارتي عقب اللقاء "المدرب (دييجو سيميوني) طلب مني أن ألعب بقوة، كما هي العادة، وأن أبقى هادئا في ذات الوقت وأستمتع باللعب، هو مدرب رائع وساعدنا كثيرا، يبث فينا الكثير من الثقة وهذا ساعدنا للعمل أكثر لصالح الفريق".

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كما عبر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن سعادته بالمشاركة أساسيا، مؤكدا أنه كان يلعب "بهدوء" في المباراة.وامتدح بارتي، حارس مرمى الفريق، السلوفيني يان أوبلاك، بعد تألقه اللافت للنظر في اللقاء، قائلا "نعلم أنه حارس كبير، يساعدنا في كل المباريات ونحن سعداء به".

وعن المنافس الذي يرغب في ملاقاته في ربع النهائي، قال "كل المباريات ستكون صعبة، نحن بين أفضل 8 أندية في العالم، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلا، ولكننا سنواصل العمل بنفس الفلسفة والتفكير في كل مباراة على حدة".

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