صور| ارتفاع جنوني في أسعار السمك بدمياط.. وبائع: «رجعوا مبارك»

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كتبت:- سميرة حسن

تشهد محافظة دمياط ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الأسماك، إذ زادت بنسبة 200% تقريبًا، وترتب على ذلك تراجع المواطنين عن الشراء، ما أدى إلى حالة من الركود بالمحافظة.

يقول أحمد سعيد، بائع سمك: "أعمل في تلك المهنة منذ 17 سنة، كل يوم الأسعار في زيادة، ففي خلال 5 شهور فقط زادت حوالي 200%".

ويضيف سعيد: "الزبون محدود الدخل الذي كان يشتري بـ15جنيهًا، الآن لا يكفيه 30 جنيهًا"، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على الشراء انخفض بنسبة 80%، والزبون أصبح يبحث عن أقل سعر وليس الأفضل.

ويوضح: "تواجهني مشكلات عدة متمثلة في إقناع الزبون بأن البائع الذي اشترى منه السمك، السبب في رفع الأسعار، وأنا بشتري السمك غالي، علاوة على شرائي 5 طاولات سمك بدلًا من 15، وفي الآخر يتبقى مني حوالي طاولتين".

ويتابع: "من السابعة صباحًا محدش كان بيعرف يمشى في الشارع، في عهد مبارك، حاليًا 12 الظهر والسوق فاضي لا بيع ولا شراء، وأظل للظهر لا أبيع بـ100 جنيه"، مرجعًا سبب ارتفاع الأسعار لقلة الإنتاج السمكي علاوة وارتفاع ثمن العلف مطالبا بعودة حسني مبارك مرة أخرى قائلًا: "كنا عارفين نعيش".

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من جانبه قال سيد سامي، مواطن، إن الأسعار ارتفعت بصورة جنونية علاوة على ارتفاع الإيجار، مضيفًا: "معدناش عارفين نعيش وبقت حياة تقصر العمر، مش عارف أزاي أكمل حياتي وأنا صنايعي على باب الله يوم في شغل وعشرة مفيش".

وتابع سامي: "كنا مستورين قبل الثورة أما الآن إحنا بؤساء تحت الأرض، هنلاقيها من ارتفاع الأسعار الجنوني وعدم وجود رقابة على الأسواق، ولا من وقف الحال، إحنا نموت أحسن لنا، الفقير ليس له مكان والكبار واخدين كل شيء".

وأضافت أماني مصطفى، ربة منزل: "مش عارفة أدبر أمور بيتي، والأسعار ارتفعت بصورة مبالغ فيها، إحنا اتفرمنا والمسؤلون لا يشعرون بالمواطنين، البلد أصبحت للكبار فقط والغلبان ملوش مكان، والحل نموت أفضل إحنا مش عارفين نعيش".

من جانبه قال عمرو قاسم، بائع سمك: "انخفضت نسبة البيع لـ98%، بعدما ارتفعت الأسعار بنحو 300%، فرغم نقص الإنتاج السمكي، لكنه ليس مبررًا لارتفاع الأسعار بتلك الصورة"، محملًا التجار المسؤولية، مشيرًا إلى انخفاض الإقبال بصورة لم نشهدها من قبل.









