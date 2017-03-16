فريد الديب: ليس لدي دخل بأخطاء مبارك سياسيًا.. دفاعي عنه بالقانون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، مساء الخميس، إن موكله كان يُحاكم بالقانون على مدار 6 أعوام ماضية، وليس بالسياسة، مؤكدًا أن القضاء المصري طبق القانون في قضايا «مبارك».

أضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «أنا في كل مرافعاتي أقول (بخصوص مسئولية مبارك عن هذه الجريمة المُدعى بها...)، ولكن حينما يقول لي أحد (أصله أخطأ سياسيًا في كذا وكذا)، هقول إن مليش دعوى، وهذه مسائل سياسية يجري الجدل فيها سياسيًا وليس قضائيًا».

شاهد أيضا

تابع: «طيب ما هو الجدل أيضًا محتدم حاليًا على المستوى السياسي، وعلى مستوى الشارع، في كثير من المسائل، شدّ وجذّب، ورأي هنا ورأي هناك، ولكن حينما يتم الحديث عن جريمة، لابد أن يكون لها أركان متوافرة، وهل هذه الجريمة لها ثبوت أم لا.. والمحكمة تفصل».