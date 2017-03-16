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هبة قطب: بعد الزواج تبدأ مرحلة «اللعب العشوائي»

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هبة قطب: بعد الزواج تبدأ مرحلة «اللعب العشوائي» هبة قطب: بعد الزواج تبدأ مرحلة «اللعب العشوائي»

التحرير

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قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية، إنه لا توجد امراة تتسم بالضعف، متابعة: "ولكن هناك امرأة مستسلمة للقهر الاجتماعي الممارس ضدها ".

وأضافت، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمناسبة يوم المرآة المصرية لتعلن عن حملة " عشها بسعادة "، أن خير دليل على قوة المرأة المصرية أن أكثر من 30 % من الأسر تُعيلها النساء، لافتة إلى أن حملة " عشها بسعادة " تهدف إلى تقليص معدلات الطلاق وتوعية كلا الزوجين بكيفية إدارة الحياة الأسرية وتصحيح المفاهيم الاجتماعية والصحية الخاطئة.

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وتابعت: "بعد الزواج تبدأ مرحلتا اللعب العشوائي والتجارب، التي تبدأ بفجوة وتنتهي بالفراق، ولذلك وصلت نسبة الطلاق إلى 68%، ولذلك لابد من حل المشكلة من البداية للحفاظ على العلاقة الزوجية، والتعامل مع المشاكل على أنها واردة وليست نهاية المطاف".

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التحرير

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