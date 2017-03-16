الديب: الدولة استولت على 6 ملايين جنيه لمبارك بدون حق.. و«مبقاش معاه مليم»

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قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن «موكله كان يمتلك في البنك 6 ملايين جنيه تم الاستيلاء عليهم من قِبل الدولة بدون اتباع للإجراءات»، مؤكدًا أنه حاليًا «لا يملك مليم».

أضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه تم الحجز على أسهم مملوكة لعلاء في شركة مصر المقاصة، لافتًا إلى أن مطالبته برد هذه الأموال منذ يناير الماضي وليست مستجدة.

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وتابع: «أنه لا يُجيد الموائمات السياسية»، مستكملًا: «أنا راجل بتاع قانون، ومن حقي أن أُقيم دعوى مدنية لاسترداد حق موكلي ونجليه»، مؤكدًا أن الأموال التي يطالب مبارك بردها تعود لعلاء نجله لدى شركة مصر المقاصة، وليست لشخصه ولا نجله «جمال».