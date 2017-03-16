مطار الأقصر يستقبل 690 سائحًا ألمانيًا لزيارة المعالم الأثرية

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شهد مطار الأقصر الدولي، اليوم الخميس، وصول 4 رحلات شارتر، تحمل على متنها 690 سائحًا ألمانيًا، استكمالا للرحلات الأسبوعية التي تستقبلها المحافظة، القادمة من ألمانيا.

بدأ وصول الرحلات تباعًا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء، حملت الأولى القادمة من مطار ميونيخ 160 سائحًا، والثانية القادمة من مطار دوسلدروف 140 سائحًا، والثالثة القادمة من مطار فرانكفورت 190 سائحًا، والأخيرة القادمة من مطار شونفيلد 200 سائح.

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وتستأنف الطائرات رحلة العودة خلال اليوم، وعلى متنها مجموعة من السياح الألمان الذين قدموا إلى المحافظة الأسبوع الماضي، لعودتهم إلى بلادهم بعد استمتاعهم بمشاهدة الحضارة الفرعونية وعمل رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان.