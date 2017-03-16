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مصدر: التحقيق مع صاحب شركة تسويق رياضي شهيرة بتهمة النصب

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مصدر: التحقيق مع صاحب شركة تسويق رياضي شهيرة بتهمة النصب مصدر: التحقيق مع صاحب شركة تسويق رياضي شهيرة بتهمة النصب

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، إن النيابة العامة تحقق مع مدير شركة تسويق رياضي شهيرة؛ لاتهامه بالنصب.

وأضاف المصدر، أن مأمورية من فرقة وسط الجيزة ألقت القبض على رجال الأعمال "أ. س"، على خلفية تقدم عدد من الأشخاص ببلاغات ضده، لاتهامه بالنصب عليهم والاستيلاء على منهم على مبالغ كبيرة تتجاوز الـ 250 مليون جنيه.

واكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن النيابة طلبت تحريات المباحث، لافتا بأنه سيتم إرسال ملف كامل بما تضمنته البلاغات وأقوال مقدميها مرفقة بالتحريات.

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