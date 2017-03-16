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36 مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل

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36 مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل 36 مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف (أ ش أ)

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، عن وصول 36 مشروع قرار لسكرتارية المجلس سوف يتم التصويت عليها في جلستي المجلس ضمن دورته الرابعة والثلاثين الحالية في 23 و 24 من مارس الجاري.

وذكر المجلس في بيان له اليوم، أن مشروعات القرارات المقدمة تتضمن كافة مجالات حقوق الإنسانية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إضافة إلى مشروعات لقرارات تتعلق بحالة حقوق الأنسان في بلدان بعينها ومنها سوريا واليمن وجنوب السودان إضافة إلى إيران وميانمار وكذلك مشروع القرار المقدم من وعدة بلدان اخرى حول تأثير الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والذي يعرب عن القلق من تزايد تدفق الإرهابيين المقاتلين الأجانب والتهديد الذى يمثلونه على الدول بما في ذلك دولهم الأصلية والدول التي يذهبون اليها ويطالب مشروع القرار كافة الدول لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف البيان أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان يطالب أيضا كافة الدول بتحمل مسؤوليتها في منع كل اشكال الدعم التي يمكن أن تقدم للإرهابيين وبخاصة الدعم السياسي والدعم العسكري اللوجستي والدعم المالي وبما في ذلك عن طريق جمع الأموال من خلال مواطني تلك الدول على أراضيها كما يعرب مشروع القرار عن القلق العميق من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المجموعات الإرهابية أو الإرهابيين والتي تستهدف الأشخاص أو المجموعات على اساس عرقي أو ديني كما يدين مشروع القرار بشدة كافة الأعمال والجرائم الإرهابية غير المبررة وكذلك أثرها على الحق في الحياة والحرية وأمن الأشخاص.

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