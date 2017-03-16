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صورة وخبر: نساء كمبوديا يقتحمن عالم البناء والتشييد

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صورة وخبر: نساء كمبوديا يقتحمن عالم البناء والتشييد صورة وخبر: نساء كمبوديا يقتحمن عالم البناء والتشييد

مصراوي Masrawy

هينج سيان إحدى عاملات البناء في كمبوديا - تشارلز ف

القاهرة (مصراوي)

تصل نسبة النساء في مجال البناء والتشييد في كمبوديا حوالي 30 في المئة، ويعود ذلك إلى اجتذاب الصناعة الحديثة في العاصمة "بنوم بنه" لعدد كبير من العمال بعد ارتفاع عدد السكان والاتجاه نحو تشييد الأبراج الشاهقة.

وفي صورة نشرها موقع بي بي سي، للمصور تشارلز فوكس، تظهر "هينج سيان" في موقع بناء وحاملة أدوات العمل، وقالت "منذ ثلاث سنوات أغرقني الطلاق والدخول إلى المستشفى في الديون.

واضطررت حينها إلى بيع بيتي وأرضي، لكنهما لم يكونا كافيين لسداد جميع ديوني. لذلك، جئت إلى المدينة للعمل في موقع للبناء. الشيء الجيد في العمل في البناء هو الحصول على أجرتي أسبوعيا، وهو أمر غير ممكن في العمل بمصنع أو فندق".

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