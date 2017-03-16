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الرئيس اللبناني يؤكد أهمية الدور المسيحي الجامع في العالم

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الرئيس اللبناني يؤكد أهمية الدور المسيحي الجامع في العالم الرئيس اللبناني يؤكد أهمية الدور المسيحي الجامع في العالم

مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني العماد ميشال

 

بيروت - (أ ش أ)

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وناقش الجانبان الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان والكرسي الرسولي في مختلف مجالات التعاون المشترك .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم، أن الرئيس عون والذي يزور الفاتيكان حاليا اشار خلال اللقاء الى التعايش الدائم بين المسيحيين والمسلمين لافتا إلى أن الخلافات السياسية من المفترض ان تكون بين الاحزاب وليس بين الاديان.

وأعاد الرئيس عون التأكيد على أهمية الدور المسيحي الجامع في المحيط العربي والعالم، مشيرا إلى أن مسيرة إعادة الأعمار في لبنان ومحاربة الإرهاب يشارك فيها جميع اللبنانيين انطلاقا من الشراكة الكاملة بين المسيحيين والمسلمين.

وتناول اللقاء الوضع في فلسطين.

وأكد الرئيس عون ان اسرائيل لن تنخرط في عملية سلام حقيقية وهي تعمل على إفراغ الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس عون والكاردينال بارولين إلى أوضاع النازحين السوريين والانعكاسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تترتب على وجودهم في لبنان.

 

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مصراوي Masrawy

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