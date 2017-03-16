معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب بجامعة بنها

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أعلن الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، عن إنشاء وحدة لتسويق وعرض منتجات الطلاب إلكترونياً، وتدشين معرض دائم لهذا الغرض خلال أيام، لتشجيع المشاريع الصغيرة للدارسين قبل التخرج.

وأضاف القاضي: خلال افتتاحه معرض " المشغولات والحلى المعدنية " من إنتاج طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة، والمقام بقصر ثقافة بنها على مدى أسبوع، أن التسويق الجيد هو أساس نجاح أي مشروع، لذا يجب تأمين مصادر البيع لأي انتاج، مؤكداً ضرورة أن يبدأ الشباب في البحث عن فرص حرة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.