أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب بجامعة بنها

Google+ Print
معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب بجامعة بنها معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب بجامعة بنها

مصراوي Masrawy

الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أعلن الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، عن إنشاء وحدة لتسويق وعرض منتجات الطلاب إلكترونياً، وتدشين معرض دائم لهذا الغرض خلال أيام، لتشجيع المشاريع الصغيرة للدارسين قبل التخرج.

وأضاف القاضي: خلال افتتاحه معرض " المشغولات والحلى المعدنية " من إنتاج طلاب كلية التربية النوعية بالجامعة، والمقام بقصر ثقافة بنها على مدى أسبوع، أن التسويق الجيد هو أساس نجاح أي مشروع، لذا يجب تأمين مصادر البيع لأي انتاج، مؤكداً ضرورة أن يبدأ الشباب في البحث عن فرص حرة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية