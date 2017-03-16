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تركيا: لن ندمج صواريخ "إس-400" الروسية في نظام الناتو

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تركيا: لن ندمج صواريخ "إس-400" الروسية في نظام الناتو تركيا: لن ندمج صواريخ "إس-400" الروسية في نظام الناتو

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع التركي فكري إشيق

أنقرة (أ ش أ)

أكد وزير الدفاع التركي، فكري إشيق، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400" التي تنوي تركيا الحصول عليها من خلال صفقة مع روسيا لن يتم دمجها في إطار نظام حلف الناتو.

وقال إشيق، في لقاء متلفز: "خضنا مفاوضات لشراء أنظمة صاروخية تنتجها بلدان بالناتو لكننا لم نتمكن من الحصول على عرض معقول فيما يتعلق بالسعر والتقنية.. ومن ثم تطورت مفاوضاتنا مع الروسيين"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وكانت مصادر عسكرية تركية قد أكدت، أمس، أن المحادثات بين أنقرة وموسكو بشأن صفقة أنظمة صواريخ "إس-400" الدفاعية، تسير بشكل إيجابي، حيث يتم بحث تفاصيلها في الوقت الراهن.

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