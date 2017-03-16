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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقرر تمديد مهمتها شرق أوكرانيا لمدة عام

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منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقرر تمديد مهمتها شرق أوكرانيا لمدة عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقرر تمديد مهمتها شرق أوكرانيا لمدة عام

مصراوي Masrawy

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

فيينا - (أ ش أ)

قررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، تمديد مهمة فريق المراقبة التابع لها شرق أوكرانيا لمدة عام آخر.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الإنجليزية أن المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون قرر خلال اجتماعه اليوم، في فيينا، تمديد بعثة المراقبة شرق أوكرانيا حتى الحادي والثلاثين من مارس 2018.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون بدأت في شهر مارس 2014 مراقبة القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين شرق أوكرانيا.

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