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الخارجية الروسية للمعارضة المسلحة السورية: أعذاركم غير مقنعة وغير مقبولة

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الخارجية الروسية للمعارضة المسلحة السورية: أعذاركم غير مقنعة وغير مقبولة الخارجية الروسية للمعارضة المسلحة السورية: أعذاركم غير مقنعة وغير مقبولة

مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخار

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، "إن رفض وفد المعارضة المسلحة السورية للمشاركة في محادثات أستانا يبرهن على عزوف هذا الجانب على حل مشاكل التسوية السورية."

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية إن رفض المحادثات يعنى أمرا واحدا وهو عدم الرغبة في معالجة المشاكل التي يتعامل معها المجتمع الدولي بأسره".

وأكدت زاخاروفا على أن الأعذار لرفضهم حضور المحادثات التي قدمتها قيادة وفد المعارضة المسلحة كانت "غير مقنعة تماما وغير مقبولة."

وتابعت إننا "نعرب عن أسفنا إزاء حقيقة أن وفد المعارضة السورية المسلحة تسبب في خروج تكهنات حول حضورهم المفاوضات، والتي تبين عدم الاحترام لمنظمي المنتدى وغيرهم من المشاركين في هذا الحدث، الذين تجمعوا في العاصمة الكازاخية".

وقالت إن هناك قوى خارجية "تدفع المعارضة المسلحة السورية نحو مقاطعة الحدث" التي تهدف إلى توجيه ضربة لعملية أستانا وعملية جنيف كذلك، و"نحن راضون عن حقيقة أنها لم تنجح".

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