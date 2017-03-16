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«فيفا» يمنع اتحاد جدة من القيد لمدة سنتين.. تعرف على موقف كهربا

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«فيفا» يمنع اتحاد جدة من القيد لمدة سنتين.. تعرف على موقف كهربا «فيفا» يمنع اتحاد جدة من القيد لمدة سنتين.. تعرف على موقف كهربا

التحرير

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تقدم الأسترالي جيمس ترويسي، بشكوى للفيفا، للحصول على مستحقاته من نادي اتحاد جدة.

والتحق جيمس ترويسي بصفوف اتحاد جدة في أغسطس عام 2013، قبل أن ينتقل إلى ملبورن فيكتوري الأسترالي.

وأشارت صحيفة الرياض ، إلى صدور قرار من الاتحاد الدولي تم إرساله إلى اتحاد الكرة السعودي، ويفيد القرار بمنع اتحاد جدة من تسجيل اللاعبين الأجانب والسعوديين المحترفين والهواة حتى صيف 2018.

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وعن موقف محمود عبد المنعم «كهربا»، والمحترف بين صفوف اتحاد جدة، أكد الصحيفة أنه بعد قرار الفيفا سيم منع التسجيل لنادي الاتحاد فترتي تسجيل يحق للعميد التجديد فقط مع كهربا والعكايشي وفيلانوفا والأنصاري دون أي تعاقدات جديدة".

وسيتقدم نادي اتحاد جدة باستئناف ضد القرار كما هو معتاد ولكن من المستبعد أن "يتم التراجع عن قرار التجميد".

في حالة تأكيد قرار منع اتحاد جدة من إبرام صفقات جديدة فأنه لن يضم أي لاعب في فترة انتقالات صيف 2017 وكذلك فترة الانتقالات الشتوية في 2018.

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التحرير

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