منفلوط تودع جثمان «الشيخ زيمني» بالطبل والمزمار

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شيع آلاف من أهالي مدينة منفلوط، التابعة لمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، جثمان "الشيخ زيمني"، وسط هتافات "الله حي.. الله أكبر"، حتى تم دفنه بمقابر المدينة.

قال محمد ناصر، مدرس، إن الأهالي يعتقدون في الأولياء والمشايخ، ويعتبرون "زميني" أحد هؤلاء الأولياء، لأن سكن البلدة لمدة زادت عن 20 عامًا لا يتكلم مع أحد، يرتدي ملابس كثيرة، ويبيع البخور وينام أمام مسجد القطب أحيانًا.

وذكر محمد سيد، موظف بمديرية الصحة، أن الشيخ اسمه محمد زيمني، ولا يعرف أحد من أين جاء، ولكنه ظل بين الناس الذين أحبوه وعاش في مزرعة للرمان ملك أحد العائلات بمنفلوط وكان ينام فيها.

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وأوضح محمد بكر، مزارع، أن الشيخ زيمني شعر بقرب حلول أجله فترك للشيخ نبوت، صديقه، ورقة بها عنوان أهله وأنه أوصى أن يدفن في منفلوط لذلك تم دفنه في مقابر آل عيسى.

تقول سعاد جابر شلقامي، أحد أهالي منفلوط، إن الرجل كان مسيحيًا وأسلم منذ فترة وترك أهله وبلده ومكث في منفلوط، وكان رجلًا صالحًا، بيبيع بخور وعاش في سلام مع أهل منفلوط، وتوفي منذ 4 أيام، موضحة: "ولأنه لا يملك بطاقة شخصية مكنوش عارفين يدفنوه، هي ده كل الحكاية".

ويشير محمود عبده، موظف بمديرية الصحة، إلى أن أحد الأهالي كان يتولى رعاية الشيخ، نظرًا لكبر سنه فقد تعدى الـ60، عاما ولا يوجد لديه أوراق تثبت شخصيته، وتم تشييع جثمانه بالطبل والمزمار لاعتقاد الأهالي في ولايته وكراماته، وهي عادة يفعلها اهالي منفلوط مع بعض المتوفين الذين يظهرون طيبة ووفاء.