محافظ سوهاج: إقامة عمارات سكنية ومنطقة حرفية على مساحة 20 فدانا

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، عن موافقة وزير الزراعة على طلب المحافظة بإقامة عمارات سكنية ومنطقة حرفية على مساحة 20 فدان "أملاك دولة" خارج الزمام ناحية جهينة الغربية مركز جهينة.

وقال المحافظ إنه جار استصدار قرار تخصيص المساحة من مجلس الوزراء وإنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة.

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ولفت إلى أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء تصب في مصلحة المواطنين في إطار خطة الحكومة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي على المدي البعيد والذي يهدف إلى إصلاح جذري ومستدام يؤتي ثماره لصالح مصر والأجيال المقبلة.