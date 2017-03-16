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الخارجية الروسية: اتهامات أمريكا لنا محاولة لتشتيت الانتباه عن تسريبات ويكيليكس

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الخارجية الروسية: اتهامات أمريكا لنا محاولة لتشتيت الانتباه عن تسريبات ويكيليكس الخارجية الروسية: اتهامات أمريكا لنا محاولة لتشتيت الانتباه عن تسريبات ويكيليكس

مصراوي Masrawy

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن الاتهامات التي وجهت ضد مواطنين روس لدورهم المزعوم في قرصنة حسابات خاصة بمجموعة "ياهو" الأمريكية، قد تكون محاولة لتشتيت انتباه الرأي العام عن التسريبات الأخيرة لـ"ويكيليكس".

وقالت زاخاروفا في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية "أنا لا أستبعد أن هذه الاتهامات هي محاولة لتشتيت انتباه الرأي العام العالمي بشأن تسريبات ويكيليكس الأخيرة".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية بالقول إن "هناك جهودا كبيرة مبذولة في كل العواصم الأوروبية للتأكد من عدم نشر الموضوعات التي تناولتها التسريبات الأخيرة في أي من وسائل الإعلام بتلك الدول".

وفي واحدة من أكبر عمليات القرصنة الإلكترونية في التاريخ، سرق 500 مليون حساب تابع للعملاق ياهو عام 2014، وفي إطار هذه القضية أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء، عن توجيه الاتهام إلى عميلي استخبارات روسيين واثنين من قراصنة الكومبيوتر.

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