الأمم المتحدة تحذر من اقتطاع في تمويلها بسبب ترامب

نيويورك – (أ ف ب)

حذرت الامم المتحدة الخميس من "اقتطاع" في تمويلها بعدما كشفت الولايات المتحدة مشروع موازنة يلحظ خفض نفقاتها الدبلوماسية ومساهماتها في بعثات الامم المتحدة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة إن "الامين العام (انطونيو جوتيريش) معني تماما باصلاح الامم المتحدة لتكون مستعدة لتقديم اقتراحات والحصول على نتائج في الشكل الاكثر فاعلية. لكن اقتطاعات في التمويل يمكن ان تدفع الى تبني اجراءات تقوض تاثير جهود الاصلاح على الامد البعيد".