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ملكة بريطانيا توافق على تشريع الخروج من الاتحاد الاوروبي

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ملكة بريطانيا توافق على تشريع الخروج من الاتحاد الاوروبي ملكة بريطانيا توافق على تشريع الخروج من الاتحاد الاوروبي

مصراوي Masrawy

الملكة إليزابيث

لندن (بي بي سي)

أعطت الملكة إليزابيث الموافقة على قانون مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق لرئيسة الوزراء تريزا ماي لبدء محادثات الخروج.

ومرر أعضاء البرلمان البريطاني قانون مغادرة الاتحاد الأوروبي الاثنين.

ويسمح القانون لرئيسة الوزراء بأن تخطر الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا ستغادره، لتبدأ مفاوضات الخروج التي قد تستغرق عامين.

وتقول ماي إنها ستعلن بدأ عملية الخروج بنهاية الشهر الجاري.

ومن غير المرجح أن يجري ذلك الأسبوع المقبل حتى لا يتعارض الأمر مع قمة غير رسمية لدول الاتحاد الاوروبي.

وتأتي القمة احتفالا بالذكري الستين لمعاهدات روما، التي تأسست وفقا لها المؤسسة الاقتصادية الأوروبية التي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الأوروبي.

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