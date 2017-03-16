أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

خالد عيد يعلن قائمة طنطا لموقعة بتروجيت

Google+ Print
خالد عيد يعلن قائمة طنطا لموقعة بتروجيت خالد عيد يعلن قائمة طنطا لموقعة بتروجيت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق طنطا، عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم، خلال المباراة التي ستقام علي استاد السويس الجديد.

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: إسلام طارق، أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: سليمان عبد ربه، رضا العزب، محمود شاكر عبد الفتاح، محمود مسعد، هاني عادل، محمد العشري، محمد أسعد.

شاهد أيضا

خط الوسط: محمد المرسي، مصطفى أمين، حسين حلمي، محمد خفاجة، محمد جابر، حسام غالي، محمد فوزي.

خط الهجوم: عمر بسام، دينيس تيته، جوزيف بيسيه، يوسف علاء.

وغاب عن القائمة كلا من محمد جودة لعدم اكتمال جاهزيته ومحمود ظريف للإصابة ومحمود غالي لحصوله على ثلاثة إنذارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»