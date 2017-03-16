خالد عيد يعلن قائمة طنطا لموقعة بتروجيت

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كشف خالد عيد، المدير الفني لفريق طنطا، عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة بتروجيت، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم، خلال المباراة التي ستقام علي استاد السويس الجديد.

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: إسلام طارق، أحمد ربيع الشيخ.

خط الدفاع: سليمان عبد ربه، رضا العزب، محمود شاكر عبد الفتاح، محمود مسعد، هاني عادل، محمد العشري، محمد أسعد.

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خط الوسط: محمد المرسي، مصطفى أمين، حسين حلمي، محمد خفاجة، محمد جابر، حسام غالي، محمد فوزي.

خط الهجوم: عمر بسام، دينيس تيته، جوزيف بيسيه، يوسف علاء.

وغاب عن القائمة كلا من محمد جودة لعدم اكتمال جاهزيته ومحمود ظريف للإصابة ومحمود غالي لحصوله على ثلاثة إنذارات.