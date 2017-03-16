مرتضى منصور: «الشناوي تمرد على الزمالك وحسابه عسير»

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هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، مؤكدا أنه تمرد على النادى الذى صنع اسمه وشهرته بتخلفه عن السفر مع الفريق اليوم إلى نيجيريا لمواجهة رينيجرز، في لقاء إياب دور الــ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور: "أحمد الشناوى تمرد على الزمالك ووالده اتصل بإسماعيل يوسف مدير الكرة قبل سفره بدعوى إصابة ابنه"، مؤكدا أن هذا الأمر يحدده طبيب الفريق.

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وووجه مرتضى منصور، رسالة إلى أحمد الشناوى قائلا: "حسابك عسير وأنت بتلعب بالنار وسيتم إحالتك للتحقيق السبت المقبل وفى حالة إدانتك سيكون هناك كلام آخر ومش هسكت عن الفوضى بتاعتك خارج وداخل الملعب".

وحذر منصور، هيكتور كوبر من ضم الشناوي قائلاً: "يا مستر كوبر لو المنتخب ضم الشناوي في حالة ثبوت تمرده مفيش لاعب من عندي هيروح المنتخب تاني".