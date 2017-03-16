قصة مصورة: استهداف صندوق النقد.. وإطلاق نار بمدرسة في فرنسا

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

شهدت فرنسا اليوم تفجيرين. وقع الأول في مدرسة في مدينة غراس، جنوبي فرنسا. أما الثاني فوقع في مبنى صندوق النقد الدولي بالعاصمة باريس.

وانتشرت عناصر الشرطة والجيش الفرنسيين في مُحيط مبنى صندوق النقد الدولي، بعد انفجار طرد بريدي ملغوم.

وأفادت مصادر في الشرطة أن الخليط المتفجر كان يدوي الصنع.

أشارت التحقيقات الأولية إلى انفجار سهم ألعاب نارية في الرسالة التي أُرسلت عن طريق البريد.

أما عن تفجير غراس، الذي تسبب في سقوط ثمانية جرحى، أوردت وكالة فرانس برس الإخبارية، أن المنفذ طالب من المدرسة عمره 17 عاما، وعُثر بحوزته على بندقية ومسدسين وقنبلتين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن التحقيق يستبعد حتى الآن فرضية العمل الإرهابي.

وانتشر فريق الخدمات الطبية للطوارئ في المدينة الجنوبية، بالقرب من محيط الحادث.

وحاولت عناصر الشرطة تهدئة الأوضاع، بالحديث مع الطلاب الذين كانوا متواجدين في المدرسة عند وقوع التفجير.

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن انفجار الطرد المفخخ الذي وقع اليوم، الخميس، بمقر صندوق النقد الدولي بباريس بـ "الاعتداء".

وقال أولاند :"نحن أمام اعتداء، ليس هناك كلمة اخرى أمام طرد مفخخ".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن انفجار الرسالة يثبت "أننا لا نزال مستهدفين".



مصدر الصور : وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب).