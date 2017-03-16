أمين مساعد الجامعة العربية يعد لمؤتمر إعادة الإعمار بالسودان

الخرطوم - (أ ش أ):

وصل الأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور كمال حسن علي، رئيس اللجنة المكلفة بالمؤتمر العربي لإعادة الإعمار والتنمية بالسودان ووفد مرافق له، الخميس، للعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لمتابعة الترتيبات الجارية لإنعقاد المؤتمر في الربع الأخير من العام الجاري.

واستقبل الوفد بمطار الخرطوم الدولي، وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم، ومفوض العون الإنساني مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية.

وقال مفوض عام العون الإنساني أحمد محمد آدم - في تصريح صحفي - إن الترتيبات جارية لانعقاد مؤتمر الإعمار في الربع الأخير من العام الحالي بإحدى الدول العربية، بمبادرة من الآلية المشتركة لحكومة السودان وجامعة الدول العربية.

وأوضح مقرر اللجنة التنفيذية للمؤتمر أن الوفد سيقف على هذه الترتيبات والتحضيرات، ويستمع إلى تقرير عن نشاط اللجنة التنفيذية للمؤتمر برئاسة وزيرة الرعاية والضمان مشاعر الدولب، عن الفترة السابقة، كما يتابع الجهود التي بذلت من اللجان الفرعية الأخرى، المتعلقة بالتحضيرات والترتيبات والمسائل اللوجستية لإنجاح المؤتمر، مبرزا أن خطة عمل الفترة المقبلة ترتكز على وضع وثيقة المؤتمر في شكلها النهائي، بالإضافة إلى مبادرة الأمن الغذائي.

وأشار آدم إلى أن الوفد سيعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المسئولين بالسودان للتشاور والدفع لإنجاح هذا المؤتمر المهم، ومن بينهم رئيس الجمهورية، ونائبه الأول رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي، والتعاون الدولي، بجانب المجلس السوداني للجمعيات والمنظمات الطوعية والخيرية "إسكوفا".