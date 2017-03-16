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صابئة العراق المندائيون يحتفلون بعيد البنجة

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مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)

صابئة العراق المندائيون يحتفلون بعيد البنجة الذي يتم فيه التعميد بالماء الجاري.

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 مندائيات يمارسن طقوس دينهن على ضفاف نهر دجلة في بغداد، ويتبع الصابئة المندائيون يوحنا المعمدان.

 

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        يعد عيد الخليقة البرونايا ( البنجة) من أهم الاعياد الدينية لدى الطائفة المندائية

 

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الصابئة يتبعون ينتشرون في العراق والبلدان الأخرى، وتركزون خاصة في جنوب العراق حيث المساحات المائية.


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كلمة الصابئة مشتقة من الجذر (صبا) والذي يعني باللغة المندائية اصطبغ، غط أو غطس في الماء وهي من أهم شعائرهم الدينية.

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يعيش الصابئة المندائيون في محافظات العراق الجنوبية وفي بغداد أيضا وكثيرون منهم من بين المهاجرين في الخارج

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يستمر عيد البنجة لخمسة ايام حسب التقاليد

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أكثر ما يميز الصابئة المندائيين في أعيادهم هو ممارستهم لطقوس التعميد ودخول الماء الجاري وهم يرتدون ملابسهم البيضاء

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   تعد الطائفة المندائية من الأقليات الدينية في العراق

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احتفال المندائيين في العراق والعالم بعيد البرونايا أو عيد البنجة من بين أهم مناسباتهم الدينية

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مصراوي Masrawy

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