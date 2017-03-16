مصراوي Masrawy

لندن (بي بي سي)

صابئة العراق المندائيون يحتفلون بعيد البنجة الذي يتم فيه التعميد بالماء الجاري.

مندائيات يمارسن طقوس دينهن على ضفاف نهر دجلة في بغداد، ويتبع الصابئة المندائيون يوحنا المعمدان.

يعد عيد الخليقة البرونايا ( البنجة) من أهم الاعياد الدينية لدى الطائفة المندائية

الصابئة يتبعون ينتشرون في العراق والبلدان الأخرى، وتركزون خاصة في جنوب العراق حيث المساحات المائية.





كلمة الصابئة مشتقة من الجذر (صبا) والذي يعني باللغة المندائية اصطبغ، غط أو غطس في الماء وهي من أهم شعائرهم الدينية.

يعيش الصابئة المندائيون في محافظات العراق الجنوبية وفي بغداد أيضا وكثيرون منهم من بين المهاجرين في الخارج

يستمر عيد البنجة لخمسة ايام حسب التقاليد

أكثر ما يميز الصابئة المندائيين في أعيادهم هو ممارستهم لطقوس التعميد ودخول الماء الجاري وهم يرتدون ملابسهم البيضاء

تعد الطائفة المندائية من الأقليات الدينية في العراق

احتفال المندائيين في العراق والعالم بعيد البرونايا أو عيد البنجة من بين أهم مناسباتهم الدينية