فرنسا ترحب بالعفو الرئاسي وتدعم مصر في الحرب ضد الإرهاب

القاهرة – (مصراوي)

رحبت فرنسا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن 203 سجينًا من المحكوم عليهم في قضايا رأي، وفقًا لبيان على موقع وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ترحب بقرار الرئيس المصري بالإفراج يوم الاثنين الماضي عن السجناء، وأشارت إلى أن القرار جاء متسقًا مع ما جاء بمؤتمر الشباب في شرم الشيخ خلال أكتوبر 2016.

وأضافت الخارجية أن أغلب الصادر قرار العفو بحقهم كانوا قد أدينوا لحضورهم تجمعات سياسية أو مظاهرات، مؤكدة دعم مصر في حربها ضد الإرهاب.

وجاء في الجملة الأخيرة من البيان أن "فرنسا تعيد التأكيد على دعمها الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب".

كان الرئيس السيسي قد أصدر الاثنين عفوًا رئاسيًا عن 203 من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر، وذلك بعد قائمة أولى ضمت 82 شابًا في نوفمبر الماضي.