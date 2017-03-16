وكيل النواب يشيد بقرار الرئيس بتشكيل لجنة تحقيق في تسمم تلاميذ سوهاج

القاهرة - (أ ش أ):

وجه السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لسرعة استجابته وتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تسمم تلاميذ بعض مدارس محافظة سوهاج.

وقال الشريف في بيان له اليوم، "إن واقعة تسمم التلاميذ يجب ألا تمر مرور الكرام، ومحاسبة أي مسئول يثبت تقصيره،مشيرا إلى ضرورة مراجعة التعاقدات بين وزارة التربية والتعليم والمسئولين عن توريد الوجبات المدرسية للتأكد من التزامهم بمعايير الجودة والسلامة".

وأكد الشريف، أن الرئيس السيسي، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للتلاميذ المصابين،واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة تلاميذ المدارس والعمل على ضمان سلامتهم.

وأضاف الشريف، أن سرعة تحرك مؤسسة الرئاسة هي رسالة شديدة اللهجة لجميع المسئولين، مفادها أنه لا تهاون في المحاسبة مع من يخطىء أو يقصر في عمله.

وكان أكثر من ألفي تلميذ وتلميذة في عدد من المدارس الابتدائية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج قد أصيبوا يوم الثلاثاء الماضي بحالات اشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة التغذية المدرسية، وظهرت على المصابين علامات الإعياء والتعب وسارعت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفيات المركزية القريبة.