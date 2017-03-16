حرق 40 فدانًا مزروعة بنبات "البانجو" المخدر بجنوب ووسط سيناء - صور

السويس - حسام الدين أحمد:

شن مكتب مكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت إعدام مزارع البانجو حرقا، بجنوب ووسط سيناء.

جاء ذلك بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات حرس الحدود التابعة للجيش الثالث الميداني.

وتمكنت الحملة من ضبط 155 مزرعة لمخدر البانجو، تغطي مساحة 40 فدانًا بالسهول والوديان بوسط وجنوب سيناء.

وقال مصدر أمني لـ"مصراوي" إن الحملة استمرت 10 ايام متصله، وتم خلالها تمشيط الوديان والسهول بأبوررديس ورأس صدر، ووادي فيران، والوديان الأخرى التي تقع بعمق المناطق الخاوية من التجمعات السكانية.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط طن من مخدر البانجو، جرى جمعه من مزرعة بعدما اعتزم المهربون تغليفه تهميدًا لبيعه.

أشرف على الحملة اللواءين محمد ثروت وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحسن عبد الرسول مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء، بمشاركة مفتشي منطقة السويس وجنوب سيناء، وضباط مكتب المكافحة، بالتنسيق مع ومشاركة رجال القوات المسلحة من حرس حدود الجيش الثالث الميداني.