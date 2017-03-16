محافظ القليوبية يعد بيان بحصر أراضي أملاك الدولة لبناء إسكان اجتماعي

القليوبية - أسامه عبدالرحمن

أمر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، الجهات التنفيذية، بإعداد بيان بحصر أراضى أملاك الدولة لبناء إسكان اجتماعي أو اقتصادي عليها لشباب المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع مسئول مديرية الإسكان بالقليوبية لاستعراض خطة المديرية، لبحث إقامة مساكن إجتماعية واقتصادية للشباب.

كما أمر المحافظ بمخاطبة وزارة الإسكان بسرعة تسليم الـ 210 عمارة سكنية التي انتهت بالفعل ولم تسلم بعد للمواطنين والموجودة في عرب العليقات والخانكة وشبرا الخيمة.