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رئيس الفريق المصري بالبعثة الألمانية: أرض "تمثال المطرية" تابعة للأوقاف

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رئيس الفريق المصري بالبعثة الألمانية: أرض "تمثال المطرية" تابعة للأوقاف رئيس الفريق المصري بالبعثة الألمانية: أرض "تمثال المطرية" تابعة للأوقاف

مصراوي Masrawy

تمثال المطرية

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور أيمن العشماوي، رئيس الفريق المصري بالبعثة الألمانية المصرية لحفائر المطرية، إن الأرض التي عُثر فيها على "تمثال المطرية" تابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف العشماوي خلال احتفالية وزارة الآثار بالتمثال المكتشف، الخميس، أن المياه الجوفية كانت من أصعب العقبات التي كانت واجهتهم خلال عملية الحفر وقاموا بعمل بلاعات لمياه الصرف وشفط للمياه.

تقام الاحتفالية بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعدد من قيادات الوزارة والشخصيات البارزة، وأمير الدنمارك، بمقر المتحف المصري بالتحرير، حيث وصل التمثال في الساعات الأولى من صباح الخميس.

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