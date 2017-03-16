وزير الآثار: "تمثال المطرية" يعود للملك بسماتيك الأول

كتبت- نسمة فرج:

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الخميس، أن المؤشرات الأولية تظهر أن "تمثال المطرية" الذي اكتشف الأسبوع الماضي بمنطقة سوق الخميس، يعود لأحد ملوك الفراعنة بالدولة الوسطى يرجح أنه الملك بسمتيك الأول من الأسرة السادسة وعشرين.

وأضاف العناني، خلال احتفالية وزارة الآثار بالتمثال المكتشف، أن هذا الكشف الأثري هام لدور في إظهار آثار فراعنة مصر القديمة.

وأكد العناني، على أن مصر قادرة على إبهار العالم وأن مازال لديها المزيد من الأسرار.

وقدم وزير الآثار الشكر لوسائل الإعلام وسفراء الدول وعمال الحفر الذين ساعدوا على انتشال التمثال.

تقام الاحتفالية بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعدد من قيادات الوزارة والشخصيات البارزة، بمقر المتحف المصري بالتحرير، حيث وصل التمثال في الساعات الأولى من صباح الخميس.