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لاجارد: تفجير رسالة ملغومة بمكتب صندوق النقد الدولى "عمل جبان"

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لاجارد: تفجير رسالة ملغومة بمكتب صندوق النقد الدولى "عمل جبان" لاجارد: تفجير رسالة ملغومة بمكتب صندوق النقد الدولى "عمل جبان"

مصراوي Masrawy

كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى

واشنطن - (أ ش أ):

أدانت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، حادث تفجير رسالة ملغومة انفجرت فى وقت سابق، الخميس، داخل مكتب الصندوق الدولى فى باريس.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية إن لاجارد وصفت الحادث بأنه عمل جبان من أعمال العنف.

وكان المتحدث باسم الشرطة الفرنسية أعلن أن انفجار الرسالة أسفر عن إصابة أحد الأشخاص وأن المادة التى كانت بداخل الرسالة بدائية ومحلية الصنع وصلت عبر البريد العادى، وأن صندوق النقد الدولى تلقى تهديدات كثيرة ، ولكن من غير الواضح ما إذا كان لتلك التهديدات علاقة بحادث تفجير الرسالة الملغومة الذى وقع اليوم فى مكتب باريس.

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