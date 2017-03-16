هل سقط «الفيلسوف» في اختبار مانشستر سيتي؟

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كتب - دويتشه فيله

طرح إقصاء فريق مانشستر سيتي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا العديد من علامات الاستفهام حول مدى تناغم أسلوب المدرب بيب جوارديولا مع نادي "السيتيزين"، وما إذا كان "الفيلسوف" قادرا على النجاح مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

خسارة مانشستر سيتي أمام موناكو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصائه من المسابقة أظهرت أن هناك خللا ما في الطريقة التي يفضل المدير الفني بيب جوارديولا اللعب بها وبين ما يقدمه فريق مانشستر سيتي على أرض الملعب.

وهو ما يضع العديد من علامات استفهام حول ما إذا كانت فلسفة جوارديولا في اللعب تتناسب مع فريق "السيتيزن".

من المعروف عن جوارديولا أنه يفضل أسلوب "التيكي تاكا" والاستحواذ وترك فريق الخصم يركض وراء الكرة.

لكن ما حدث أمس في مباراة موناكو هو عكس ذلك تماما، فالفريق لجأ للدفاع وترك المبادرة لفريق موناكو، ولم تتعدَ نسبة استحواذ مانشستر سيتي على الكرة 48 في المائة، كما أن النادي الإنجليزي لم يسدد ولو كرة واحدة خلال 45 دقيقة من خارج منطقة الجزاء.

سر الفشل

فشل جوارديولا في تطبيق أسلوبه المفضل مع مانشستر سيتي قد يعود إلى غياب لاعب محوري في خط الوسط له القدرة على الربط ونقل الكرة بسرعة وبذكاء بين خطي الدفاع والهجوم، على غرار ما كان يفعل تياجو ألكانتارا في بايرن ميونيخ أو تشافي وإنييستا في برشلونة عندما كان جوارديولا مدربا للفريق الكتالوني.

ومن سوء حظ جوارديولا أيضا افتقاده للاعب خط وسط من قيمة جوندوجان الذي اضطرته الإصابة للغياب عن الملاعب لفترة طويلة.

وسيزيد إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا على يد فريق ليس بالكبير، من صعوبة مهمة بيب جوارديولا مع فريق "السيتيزين" فهذه هي المرة الأولى منذ سبعة مواسم التي يفشل فيها جوارديولا في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقد سبق للبعض أن تنبأ بصعوبة مهمة جوارديولا في الدوري الإنجليزي لاختلافه عن الدوريات الأوروبية الأخرى التي درب فيها "الفيلسوف".

وقال مدرب ستوك سيتي مارك هيوز في وقت سابق إن مهمة جوارديولا لن تكون سهلة مع مانشستر سيتي لمعرفة بفريق سيتيزين الذي أشرف عليه بين عامي 2008 و2009.

كما أكد الحارس الدانماركي بيتر شمايكل حارس مانشستر سيتي ويونايتد السابق، أنّ بيب جوارديولا لم ينجح حتى الآن مع مانشستر سيتي.

وقال شمايكل في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في وقت سابق: "أعتقد أن جوارديولا لم ينجح مع مانشستر سيتي، بكل تأكيد هو يملك فريقا معقدا ولكن هناك لاعبين رائعين".

نتائج مقبولة

وأضاف شمايكل في تصريحاته: "أنت تتوقع من مدرب يمتلك عقلية جوارديولا أن يصحح الأمر، ولكني لا اعتقد أن هذا سيحدث". من المبكر الحكم بفشله، لكن وإن كان قد عجز مع مانشستر سيتي في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فإن الفريق يحقق نتائج يمكن وصفها بالجيدة على الصعيد المحلي.

ففريق السيتيزين يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه تأهل لدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تنتظره مباراة قوية أمام أرسنال في 24 من الشهر المقبل. وهي حصيلة تبقى جيدة إذا اعتبرنا أن فريق مانشستر سيتي ليس من حجم الأندية العملاقة الأخرى التي دربها جوارديولا وهي برشلونة وبايرن ميونيخ.

كما أن الحكم على فشل جوارديولا في مانشستر سيتي يبقى سابقٌ لأوانه، علما أن هذا هو الموسم الأول لجوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا شك أنه أيضا بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأقلم مع ناديه الجديد.