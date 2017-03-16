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سعاد صالح: «يجوز إسقاط الجنين في حالة واحدة»

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سعاد صالح: «يجوز إسقاط الجنين في حالة واحدة» سعاد صالح: «يجوز إسقاط الجنين في حالة واحدة»

التحرير

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قالت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، مساء الخميس، إن «الحالة الوحيدة التي يجوز فيها إسقاط الجنين هي لو أن في استمرار الحمل ضرر على الأم».

وأضافت صالح، خلال تقديمها برنامج «فقه المرأة»، عبر فضائية «الحياة 2»، أن «إسقاط الجنين في هذه الحالة جائز حتى لو بلغ عمره 7 أشهر، طالما أن استمراره سيؤثر على صحة الأم، ويحق للطبيب إنزال الجنين حفاظًا على الأم».

وشدّدت على أنه «في غير هذه الحالة يحرم إسقاط الجنين منذ أن اجتمعت البويضة مع الحيوان المنوي وصار هناك جنينًا».

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أوضحت أن «تشويه الجنين له درجات، حيث إنه إذا كان ليس له علاج، فيجوز إنزاله بشرط أن لا يكون عمر الجنين تجاوز الشهر الرابع، ويكون إنزاله قبل الأربعين يومًا، أما إذا اكتشفنا التشوه بعد أربعة أشهر صار نفسًا يحرم قتلها، أيًا كان التشوه».

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