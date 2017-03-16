«أورنج مصر» تعرض تقنيات إدارة المدن الذكية على محلب ودرويش

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شاركت شركة أورنج مصر في المعرض الدولي للبناء والإنشاء "Batimat Egypt 2017"، والتي تستهدف من خلاله الشركة الجمع بين القوة فى خدمات المحمول والخبرة في الخدمات الرقمية لضمان النجاح في تصميم وتطوير برنامج المدن الذكية.

حضر افتتاح المعرض المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيمن اسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وعرض جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي للشركة أمام الوزراء أحدث الحلول والتقنيات التي تقدمها في مجال المدن الذكية من خلال العروض التفاعلية التي تقدمها الشركة خلال المعرض.

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وخلال أيام المعرض، قامت أورنچ باستعراض مجموعة واسعة من حلول المدن الذكية والخدمات المصممة خصيصاً لتوفير وسائل "الحياة الذكية" المتكاملة في قطاعات مختلفة كالمرافق الذكية، وحلول ذكية لمواقف السيارات، ورصد كامل للبيئة المحاطة وإدارة ازمات الازدحام والإضاءات بالشوارع ومراقبة الإشارات المرورية، بالإضافة إلى حلول إضافية اخرى مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

وكانت أورنچ مصر قد انشأت "وحدة الأعمال" بعد حصولها رخص تقديم خدمات الجيل الرابع4G ورخصة الثابت بغرض إثراء الخدمات المقدمة للشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أورنچ على ابتكار وتطوير حلول جديدة للاتصالات المتنقلة والثابتة من خلال مختبرات " Orange Business Services" لتلبية الاحتياجات الجديدة للأعمال من الشركات في جميع أنحاء العالم، وفي مصر أيضا، مثل Machine to Machine Cloud أو الحلول الأمنية.