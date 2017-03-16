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غدًا.. 3 موضوعات على طاولة اجتماع «المحامين» بالنقابات الفرعية

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غدًا.. 3 موضوعات على طاولة اجتماع «المحامين» بالنقابات الفرعية غدًا.. 3 موضوعات على طاولة اجتماع «المحامين» بالنقابات الفرعية

التحرير

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يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعًا مساء غد الخميس، مع مجالس النقابات الفرعية، بنادى محامين المعادى النهري.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وآخر ما وصلت إليه المباحثات التى يقودها «عاشور» مع رئاسة البرلمان، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، إضافة إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن ضوابط تجديد الاشتراك التى وضعتها النقابة بداية العام الجارى، وطعن النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ودراسة كل الطرق الممكنة لتنقية الجداول من غير المشتغلين.

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كما يتطرق الاجتماع إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين مطاى، خمس سنوات، رغم تنازل القاضى مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، ودراسة الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.

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التحرير

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