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وصول أول شحنات وقود «أرامكو» السعودية إلى مصر.. أبريل المقبل

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وصول أول شحنات وقود «أرامكو» السعودية إلى مصر.. أبريل المقبل وصول أول شحنات وقود «أرامكو» السعودية إلى مصر.. أبريل المقبل

التحرير

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قال المهندس عابد عز الرجال، رئيس هيئة البترول، إن العلاقة مع أرامكو كانت جيدة أثناء وقف إمداداتها البترولية لمصر، والمفاوضات كانت مستمرة أثناء فترة التوقف. 

وأضاف «عز الرجال »، فى تصريحاته لـ«التحرير»، إنه من المقرر بدء وصول شحنات وقود أرامكو السعودية مطلع أبريل المقبل.

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وأكد رئيس هيئة البترول، أن شراء الشحنات السعودية سيكون بالأسعار العالمية للنفط، مشيرًا إلى أن التعاقدات التجارية مع أرامكو السعودية تعطى الفرصة للدولة سداد قيمة الشحنات لمدة ١٥ عامًا بفترة سماح ٣ سنوات.

يذكر أن الاتفاق التجارى الموقع بين هيئة البترول والسعودية يتضمن، أن يتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، ويستعيد تلك المبالغ من على أقساط.

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التحرير

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