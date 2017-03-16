قيمتها 2 مليون دولار.. 5 جامعات مصرية تشارك في مسابقة «لافارج»

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تشارك خمس جامعات مصرية فى المسابقة العالمية التى تقوم LafargeHolcim Foundation بتنظيمها لاختيار أفضل التصميمات الهندسية المبتكرة التي تحقق عناصر التنمية المستدامة.

وتعتمد المسابقة التى تقوم LafargeHolcim Foundation بتنظيمها كل ثلاثة أعوام، على طرح تصورات جديدة في مجال البناء والتشييد بشكل يعمل على تحسين نوعية الحياة والتغلب على العقبات التي تواجه المطورين العقاريين في إنشاء المجتمعات العمرانية، وتصل مجموع جوائز المسابقة إلى 2 مليون دولار.

وتشارك كل من: جامعة القاهرة وعين شمس، وقناة السويس، والإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، هذا وسوف تقوم هذه الكليات بالتنويه عن مسابقة LafargeHolcim Foundation لحث طلابها وخريجيها على المشاركة والتقدم بأعمالهم، قبل يوم 21 مارس 2017، وهو الموعد النهائي لتلقى طلبات المشاركين، إيمانًا منها بأهمية مشاركة طلابها في المسابقات الدولية خاصة تلك التي تكسبهم المزيد من الخبرات وتساهم في تنمية وتطوير المجتمع بشكل مستدام.

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وقال حسين منسي، مدير شركة لافارچ مصر، هناك اهتمام من كليات الهندسة بالتنويه عن المسابقة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال العمارة والهندسة المدنية، وذلك من خلال الاختيار بين أفضل التصميمات الهندسية المبتكرة ذات الطابع الحضاري المتطور، التي تعتبر صديقة للبيئة من أجل الإسهام في خلق حياة تقترب من المثالية في تفاصيلها.

وقال إنه من أجل الوصول لهذا الغرض، "طلبنا من الراغبين من طلاب كليات الهندسة التقدم بالتصميمات التي تخدم تلك الأهداف وبما يتناسب مع شروط المسابقة"، مضيفا أن اتجاه لافارج إلى طلاب الجامعات الغرض منه الاستفادة من الأفكار الجديدة ومنح الطلاب فرصة لعرض أفكارهم أمام لجنة التحكيم بالمسابقة التى تضم خبراء ومتخصصين في التنمية المستدامة من جميع دول العالم.

وأعرب الدكتور السيد تاج الدين، عميد هندسة القاهرة، عن سعادته بمشاركة كلية الهندسة في مسابقة LafargeHolcim Foundation والتي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مضيفا أن هذا الاختيار يعكس اهتمام وثقة شركة لافارج هولسيم في قدرات ومستوي الجامعات المصرية، لافتا إلى أنها فرصة هامة لتقديم مشروعات تمس الاحتياجات الفعلية للمجتمع من التنمية المستدامة وعرض إبداعات الطلاب وخلق روح من التعاون والمنافسة بين عدد كبير من الطلاب والباحثين على مستوي العالم.