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إخلاء سبيل سائح إسرائيلي ضبط بحوزته طائرة "جهاز لاسلكي"

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إخلاء سبيل سائح إسرائيلي ضبط بحوزته طائرة "جهاز لاسلكي" إخلاء سبيل سائح إسرائيلي ضبط بحوزته طائرة "جهاز لاسلكي"

مصراوي Masrawy

مديرية امن الجيزة

كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية، بإخلاء سبيل السائح الإسرائيلي إيميليو تراسو (41 سنة) بالضمان الشخصي، بعد أن ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتصوير الأهرامات الثلاثة بطائرة بجهاز لاسلكي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم إيميليو تراسو، أقام بأحد فنادق شارع الهرم، وكان بنزهة سياحية ويستخدم في التصوير كاميرا على شكل طائرة بأربع ارتكازات وليست طائرة بدون طيار.

ويأتي سبب القبض على السائح الإسرائيلي، أثناء تواجده خارج محيط منطقة الأهرامات، لقيامه بالتصوير بكاميرا على شكل طائرة بدون طيار، محظور تداولها وعليه تم إخطار اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير المباحث، وتم تحرير محضر بقسم شرطة الهرم وعرضه علي النيابة العامة.

وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، عن أنه أثناء تمركز قوات شرطة السياحة والآثار بالمنطقة الأثرية لاحظوا تصوير سائح للأهرامات مستخدما طائرة صغيرة الحجم يحركها بجهاز لاسلكي، وعلى الفور تم ضبطه وبفحص أوراقه تبين أنه أمريكي الجنسية وولد في دولة إسرائيل ويحمل الجنسية الإسرائيلية وبمناقشته أقر أنه حضر لمصر للسياحة ويقيم بفندق بالهرم ولا يعلم أن التصوير بتلك النوعيات من الطائرات مخالف للقانون فتم إحالته للنيابة للتحقيق.

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