7 مفقودين في غرق سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية

طرابلس - (أ ف ب):

فٌقد 7 من أفراد طاقم سفينة شحن تركية وتم إنقاذ 6 آخرين إثر غرق سفينة شحن تركية، الخميس، قبالة ليبيا، بحسب متحدث باسم البحرية الليبية.

وقال اللواء أيوب قاسم لوكالة فرانس برس أن طاقم السفينة يتكون من 13 بحارًا من جنسية تركية، مشيرًا إلى أنه تم انقاذ ستة منهم؛ وأن عملية البحث واﻹنقاذ جارية عن بقية أفراد الطاقم المفقودين وعددهم سبعة" موضحا أن عملية الانقاذ تمت إثر المعلومات الواردة من راديو ميناء مصراتة بوجود سفينة تركية تطلب الاستغاثة على بعد 2 الى 2.5 ميلا من الميناء".