«سُباب واعتداء» بين رئيس «قانونية الجبلاية» وعضو اللجنة

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شهد اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، أزمة عنيفة بين حسين حلمي، رئيس اللجنة القانونية، والدكتور إبراهيم إلياس، عضو اللجنة.

واقتحم إبراهيم إلياس، مكتب حسين حلمي أثناء عمله في الجبلاية، وحاول الاعتداء عليه، وانهال عليه بالسباب، ورد عليه حسين حلمي وسبه أيضًا.

وجاء انفعال إبراهيم إلياس، بسبب اتخاذ حلمي قرار بتكليف محمد الماشطة، المستشار القانوني، بالرد على الإعلام في أزمة بطلان انتخابات اتحاد الكرة.

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وقدم حسين حلمي، مذكرة ضد إبراهيم إلياس، وبناء عليها قرر العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، تحويل إلياس للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين عرض المذكرة على مجلس الجبلاية.

ورفض حسين حلمي، كل محاولات الصلح التي قام بها سويلم لإنهاء الأزمة بصفة ودية.