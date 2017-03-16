مجدي عبد الغني عن خسارة «حياتو»: «اللي يجي على مصر ميكسبش»

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أبدى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مجدي عبد الغني، سعادته بفوز المدغشقري أحمد أحمد، برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفاز أحمد أحمد، بمقعد رئاسة الكاف، بعد حصوله على 34 صوتا، مقابل 20 صوتا لعيسى حياتو، لتنتهي إمبراطورية حياتو التي استمرت ما يزيد عن 29 عاما.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج "ملاعب ON" على قناة ON sport، إن ثقة رئيس الاتحاد الإفريقي السابق، حياتو، أثناء عملية فرز الأصوات كانت مبالغ فيها، ولم تكن في محلها، بدليل النتيجة النهائية.

ولم يخف مجدي اندهاشه من النتيجة التي اعتبرها مفاجأة بكل المقاييس، مؤكدا أن أحمد أحمد عمل بجد طوال الفترة الماضية، كما أنه صاحب فكر وسيلقى دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا سيما في ظل وجود حالة من التفاهم بينه وبين إنفانتينو رئيس الفيفا.

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وعلق عبد الغني ساخرا على خسارة حياتو لمقعد رئاسة الكاف قائلا: "اللي يجي على مصر ميكسبش"، في إشارة منه إلى توتر العلاقة في الفترة الماضية بين مصر وحياتو على خلفية إحالة الأخير للنيابة العامة بتهمة بيع حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية لشركة فرنسية بعينها دون اتباع القوانين المصرية في بيع حقوق البث وفقا لمزايدة علنية.

وكانت أنباء تواردت خلال الساعات الماضية من الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نية حياتو في نقل مقر الكاف من مصر، كرد فعل لتوتر العلاقة بينه وبين مصر.

وأوضح عبد الغني أن مصر دولة عريقة في كرة القدم ولم تكن تقبل بأي حال من الأحوال مساس كرامتها.

وعن تأجيل الانتخابات الخاصة بممثل الكاف في الفيفا، والتي تقدم لها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، قال عضو الجبلاية إن تأجيل الانتخابات لشهر مايو يعد فرصة كبيرة تصب في مصلحة ممثل مصر.