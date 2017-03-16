محافظ الدقهلية يلتقي الرافضين لبيع أرض الدلتا.. ويؤكد: لا قرار إلا بحكم القضاء

الدقهلية - رامي محمود:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، أن المحافظة ملتزمة بما سيصدر من محكمة القضاء الإداري بشأن أزمة أرض جامعة الدلتا، نافيا وجود أي ضغوط من قبل النواب لبيع 50 فدان لصالح الجامعة بمدينة جمصة بواقع 305 جنيه للمتر، مؤكدًا أنه لن يصدر قرار في هذا الشأن إلا بحكم قضائي.

وأضاف الشعراوي، أن اجتماعه ببعض النواب اليوم، جاء للاستماع لوجهه نظرهم جراء موقفهم المؤيد لبيع الأرض لصالح جامعة الدلتا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بعدد من الصحفيين وممثلين للأحزاب والقوي السياسية والشعبية بالمحافظة الرافضين لبيع أرض جامعة الدلتا بسعر 63 مليون جنيه رغم أن الحالي يتجاوز 2 مليار جنيه، والذين تجمهروا أمام مكتب المحافظ بعد علمهم باجتماعه ببعض النواب ورئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا.

يذكر أن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام مكتب المحافظ، لطلب لقائه لعرض وجهه نظرهم بخصوص قرار بيع أرض الجامعة، بعد معرفتهم بموعد اجتماع المحافظ بالنواب المؤيدين لبيع الأرض، وهم: آمال طرابية، إلهامي عجينة، السيد حجازي، جواهر سعد الشربيني، محمد نجاح الشورى،اللواء خالد حماد والنائب السابق هرماس رضوان.